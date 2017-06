Keysi Sayago: “No salgo a las marchas para hacer show o por una foto”

Muchas personas se preguntaron por qué Keysi Sayago arribó a la noche final del certamen Miss Carabobo vistiendo de negro. Llevaba pantalón y blazer.

Cuenta la embajadora de la belleza nacional que en las redes sociales cuestionaban su “outfit” pues no lucía un traje recargado de brillo como el que acostumbran utilizar las reinas. Keysi tenía poco maquillaje y un estilismo sobrio, algo atípico en una miss.

Todo lo anterior tenía una respuesta. Por tal razón la otrora Miss Monagas 2016 se paró ante las casi 2 mil personas que ocuparon las sillas del salón Orinoco del hotel Hesperia de Valencia y expresó -con aplomo y sin rodeos- que la motivó a presentarse de esa forma en la noche “más linda” de Carabobo.

“No acostumbro a vestirme de negro. La gente se pregunta por qué estoy vestida así. Pero es que hoy estoy de luto”, mencionó la reina. En el recinto no se escuchaba otra cosa que su voz. Tenía acaparada la atención de todos los presentes.

Sin ser diplomáticamente correcta, Keysi de refirió a las realidades que se viven en las calles de Venezuela. A juicio de la también modelo para sentirlo hay que vivirlo. “.. Y yo lo sentí en Caracas cuando tranquilamente estaba con mis compañeras y tuvimos que salir corriendo cuando no estábamos haciendo nada malo (…) No salgo las marchas para hacer show o por una foto, he salido por mi país expresó la soberana de la belleza nacional.

También se refirió al músico que perdió su violín de forma violenta en uno de los recientes hechos ocurridos en Caracas y destacó el apoyo que él recibió por parte de un grupo de artistas venezolanos.

“El chico perdió su alma pero gracias a esos músicos ahora tiene muchos violines y eso es lo que yo voy a llevar al Miss Universo. La Venezuela bonita, la Venezuela que regala violines”, mencionó mientras contenía las lágrimas. Luego Keysi se retiró cubriéndose con la bandera.

Ocho carabobeñas rumbo al Miss Venezuela

El torrencial aguacero que cayó el martes en la Gran Valencia no impidió que la organización Miss Carabobo celebra la gala final del certamen donde se preseleccionaron ochos chicas que podrían decir que están más cerca de participar en la próxima edición del Miss Venezuela 2017.

De las 21 chicas que competían por el pase, sólo María José Hernández, Gabriela de la Cruz, Andrea Cristina Sánchez y Victoria Lamas pueden decir que están más cerca de participar en el magno evento de la belleza. Nikols Salazar, María Laura Alayón, Génesis Contreras y Aleska Cordido también viajarán a la Quinta Miss Venezuela donde Osmel Sousa otorgará la banda del estado Carabobo

El certamen que busca a la embajadora de la belleza local inició con un opening inspirado al estilo Burlesque con una orquesta que agregó el toque musical en vivo. Venezuela siempre estuvo presente. Durante su presentación, Juan Miguel, quien acompañó a las chicas en el desfile en traje de baño, no dudo en ondear la bandera de Venezuela y dedicar su número al país.

Durante la gala se entregaron las acostumbradas premiaciones especiales. Además de conseguir la banda rumbo al Miss Venezuela, la candidata Génesis Contreras también destacó en la categoría Miss fotogénica lo que la hizo acreedora de un equipo Samsung Galaxy S8.

Cabe destacar que una vez que inicie “la temporada de la belleza” transmitida por la señal de Venevisión se conocerá el nombre de la nueva representante del estado.

Fuente: El Universal