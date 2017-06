Catherine Fulop pidió ayuda para Venezuela en Senado argentino

…Me duele estar lejos de todo, me duele lo que le hacen a un pueblo Maravilloso, a una sociedad civil alegre. Me duele que los venezolanos dentro y fuera del pais nos sintamos amenazados. Me duele mi pais. Me duele Venezuela…La determinación de millones de venezolanos sigue firme, caminando por el asfalto, con los pies cansados, los cuerpos sudorosos, pero llenos de convicción de estar del lado correcto de la historia, una historia que solamente la sociedad Civil venezolana puede terminar de escribir… De nuestro lado, contamos con Dios, la adrenalina, pañuelos bañados en vinagre, algunas mascaras, pedazos de madera como escudos, simples camisas enrolladas en la cabeza como protección, guantes para devolver las bombas lacrimógenas que ahora estallan y el inmenso coraje de ESTUDIANTES, mujeres, hombres…. dentro y fuera del pais que clamamos por nuestra libertad. #diegoarellano un héroe venezolano… esta imagen fue publicada en miles de lugares pero uno de los escritos me dejo rota… texto de @marcelrasquin Irse Sonriendo…Diego vio algo que no esta en la foto, Diego descubrió algo que yo no logro atajar. Que viste diego?. Tu vida?. Tus amores?…. …Caíste luchando por un pais libre. Te fuiste sin un ápice de dudas. Lo que sea que viste te dio certeza, te dio paz, te dio seguridad. Será que lo que viste, Diego fue el futuro? @senadoargentina @laurarmachado @antonellasmarty @artistasporve @leonardopadron @infobae @elnacionalweb @venezuelalucha @guerreros_de_resistencia_vzla @freddyguevarac @liliantintori @mariacorinamachado

