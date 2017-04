El Obispo de Maracay invita a participar en la celebración de la Semana Santa

El obispo de Maracay, Rafael Conde, en el marco de la proximidad de la celebración de la Semana Santa, invitó a todos los creyentes de los principios de Jesucristo, a participar en estas celebraciones eucarísticas que revelan los momentos de la vida terrenal del Hijo de Dios.

El Prelado explicó con detalles el significado de cada día, comenzando con el Domingo de Ramos, “este día se inicia con la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén en medio de aclamaciones de la gente, que lo reconoce como el Mesías, el Hijo de David, lanzan ramos en las calles y lo acompañan, pero esa misma gente que entonces gritaba oh sanna al que viene en el nombre del Señor, son las mismas personas que días más tarde gritaban Crucifícalo Crucifícalo, demostrándose así cómo el ser humano es tan voluble, tan cambiante, que hoy dice una cosa y mañana otra, es nuestra condición humana que lamentablemente nos permite ser así, tan cambiantes”, dijo.

Manifestó que a lo largo de la Semana Santa podemos distinguir entre lo que se llama piedad popular y actos propiamente litúrgicos. “Los primeros tres días, lunes, martes y miércoles son celebraciones de piedad popular. Jesús en la Columna, el lunes; la Humildad y Paciencia, el martes y el Nazareno el miércoles. El jueves ya comienzan los actos litúrgicos, se celebran en la tarde la institución de la Eucaristía de la Comunión, el cuerpo y sangre de Jesucristo y del Sacramento del orden de los sucesores de los apóstoles”, señaló.

En este orden, “también en algunas diócesis se celebra en la mañana la misa crismal, en la cual los sacerdotes presentes de todas las diócesis renuevan su compromiso ministerial acompañados de representantes de sus respectivas parroquias, pero se llama crismal porque en esa misa se bendicen los óleos o aceites que serán utilizados a lo largo de todo el año en la celebración de algunos sacramentos, como son el bautismo, la confirmación, el orden sacerdotal y la unción de los enfermos, para denotar que al ser ungidos quedamos consagrados a Cristo”, afirmó.

Asimismo, dijo el Monseñor que “el Viernes Santo no hay celebración eucarística, no hay misas, porque es la pasión del Señor. Los oficios litúrgicos se limitan a la lectura del Evangelio de San Juan. El Sábado Santo es un día donde no hay ninguna celebración, la iglesia permanece cerrada, pero en la noche sí hay una gran celebración porque es la Vigilia Pascual que comienza con la bendición del fuego a la entrada de la Iglesia, mientras la Iglesia permanece en tinieblas, a oscuras. Se bendice el fuego, el Sirio Pascual y el diácono introduce el sirio desde la entrada de la iglesia hasta el presbiterio entonando tres veces Luz de Cristo y los fieles responden Te alabamos Señor”.

Para finalizar, luego se canta una alabanza denominada el Pregón pascual, “hay la renovación de las promesas del bautismo y luego continúa la misa hasta el final, pero con una variante, que es la entonación del aleluya, que es un canto de alegría, de júbilo, porque Jesús ha resucitado, ha triunfado sobre el pecado y sobre la muerte. La resurrección del Señor es el centro de nuestra fe, porque así como él resucitó, nosotros resucitaremos con él”.

Para concluir el Obispo invitó a participar en estas celebraciones de Semana Santa, que nos acercan a más a Dios y nos comprometen como cristianos a dar testimonios de nuestra fe.

YANIRA CEDEÑO | elsiglo

foto | MERWIN VALIENTE