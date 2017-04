Esto dijo Earle Herrera sobre la Carta Democrática

El diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Earle Herrera, afirmó que colocar a otras personas en los cargos principales en la sesión de la Organización de Estados Americanos (OEA) representa un “doble golpe” porque el presidente del consejo permanente era el representante de Bolivia y el vicepresidente el de Haití.

“(La carta) no fue aprobada, ellos tiene un rollo con esa carta, hace rato dicen que está aprobada, pero convocan al Consejo Permanente. Si está aprobada para qué convocan al Consejo, no está aprobada, fue un bochorno. No hay un hecho semejante en 70 años donde tu usurpes la presidencia del Consejo Permanente y la vicepresidencia, un doble golpe”.