Fracción de PJ presentó una propuesta para evitar un desastre el 2 de enero

La Diputada a La Asamblea Nacional Karin Salanova presentó en nombre del bloque de Primero Justicia una propuesta para evitar lo que llamo “el desastre del 2 de enero”.

La legisladora indicó que la prórroga concedida por el gobierno hasta el día 2 enero de 2017 para canjear los billetes de 100 claramente es insuficiente y la razón es que los billetes nuevos, es decir, los billetes de Bs 500, 1000, 5000, y 20.000 aún no han llegado a Venezuela.

Apenas han llegado una parte de los billetes de 500Bs, un lote muy pequeño compuesto de 13 millones de piezas que equivale al 2% del requerimiento del país. “Lo más grave de todo esto es que para el día 27 de diciembre es que el gobierno tiene esperado recibir el lote más considerable, es decir 30millones de piezas. Esto quiere decir que vamos a finalizar el año, el mes de diciembre, con un déficit de billetes estimado en un 60%. No hay suficientes billetes para satisfacer la demanda nacional por parte de los ciudadanos” sostuvo.

La parlamentaria detalló que la escasez de billetes se va a continuar agravado. Aunque el Banco Central de Venezuela BCV emitió un comunicado el día lunes 19 de diciembre donde expuso que el billete de 100Bs estaría vigente hasta el día 2 de enero es pasada la fecha cuando se tomaran las medidas adecuadas para reponer la liquidez, agregó que “esto es una absoluta irresponsabilidad”.

Salanova señaló “quedan exactamente 9 días hábiles excluyendo 24,25, 31 de diciembre y 1ro de enero, es muy poco tiempo para la recogida de los billetes faltantes y entrega de los billetes nuevos. Advertimos que la entrega del billete de 500 será parcial, es muy probable que sea por taquilla porque los bancos no tienen la posibilidad en tan

corto tiempo de actualizar los cajeros automáticos por lo que no habrá forma de dar cambio, es decir vuelto”.

La diputada agregó que las nuevas monedas tampoco se han empezado a distribuir. Todo está sujeto además a múltiples factores para su distribución adecuada, por un lado, la flota de carros de servicio de transporte bancario está paralizada porque no consigue repuestos, no hay bolsas plásticas de seguridad que usan los servicios panamericanos, no ha precintos de seguridad, entre otros aspectos operativos que son pequeños pero que a su juicio juegan un papel importante a la hora de la distribución afectando los tiempos de

entrega.

Es por ello que desde la fracción parlamentaria de PRIMERO JUSTICIA plantean que hasta tanto no se distribuyan todas las piezas monetarias, los billetes nuevos y viejos deben convivir como una familias de billetes. Aseguró que “es necesario que continúe en circulación el billete de 100 para evitar las tragedias que vimos la semana pasada particularmente en los estados Apure y Bolívar donde la situación quedo fuera de control por las medidas del gobierno.

Sin embargo, destacamos que es importante que los ciudadanos protesten y defiendan su patrimonio en caso que no se entreguen los billetes por negligencia del gobierno, porque eso sería una expropiación del dinero de los venezolanos, una confiscación del patrimonio de las

personas”. La fracción de la tolda aurinegra exhortó al gobierno nacional a responder y explicarle al pueblo venezolano lo que consideran una dramática situación que ellos mismos han generado.

Fuente: Nota de Prensa