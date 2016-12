En un conocido hotel del centro de la ciudad de Maracay, el jugador Álex Núñez ofreció una rueda de prensa para anunciar su renuncia a los Tigres de Aragua.

“El 27 de noviembre, dos días antes del Juego de Estrellas, el entonces mánager de los Tigres de Aragua, Eduardo Pérez, me notificó que por órdenes del presidente Carlos Guillén iba a ser enviado a la Liga Paralela. Primera vez que eso ocurre en mi carrera de 16 años y simplemente pedí una explicación, pero él (Pérez) no la tenía, solo una persona la tiene (Guillén) y desde esa fecha no he tenido contacto con el presidente del club. Lo busqué, lo llamé, le escribí y nada. La dignidad no tiene precio y por eso tomé la decisión de renunciar”, expresó Álex Núñez.

El bateador emergente por excelencia de la novena bengalí en los últimos 15 años argumentó que esperó un lapso prudente de 28 días para conocer el por qué fue sacado del roster.

“No se trata de que me hayan enviado a la paralela. Para mí el compromiso con el béisbol es el mismo. Es el mismo juego, el mismo sueldo, el mismo uniforme. Pero ante tal movimiento lo mínimo que esperaba era una razón, independientemente de la que fuera la iba a aceptar. Bien fuese mi bajo rendimiento, que viene una camada de peloteros de relevo, que no tenía cupo en el roster. Eso era la único que quería saber”, agregó.

“Para estar en desacuerdo con la decisión, para estar disgustado, desmotivado, triste, por respeto a los fanáticos que preguntan ¿qué pasó con Álex?, ¿dónde está Núñez?, de los que me mantuve alejado por un mes esperando buscar una solución, les digo con el dolor de mi alma que no me estoy retirando del béisbol, pero que renuncio a los Tigres de Aragua”.

Núñez remitió esta información a la prensa antes de presentar su renuncia de manera oficial ante los bengalíes.

Dijo que las posibilidades de limar asperezas son “remotas” y que con un alto porcentaje de probabilidad llegó el momento de cerrar este ciclo de su carrera.

“Considero que tengo condiciones para mantenerme como jugador activo. No hay nadie más orgulloso que yo y cuando sienta que ya no pueda ayudar a ganar a un equipo daré un paso al costado. El pelotero cuando firma está atado al equipo hasta que la divisa quiera. Si los Tigres me cambian o me dejan libre iré a otro club y si no lo hacen, pues hasta aquí llegó mi carrera”, sentenció.

